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RTÜK, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." dedi.

Merve Yıldızalp  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
RTÜK, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

"TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir. Yasak kapsamında terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır." ifadesini kullanan Şahin, yasağa uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

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