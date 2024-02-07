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RTÜK ile Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi (AMA) işbirliği protokolü imzaladı.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
RTÜK ile Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi arasında işbirliği protokolü imzalandı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Protokol, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve AMA Başkanı Armela Krasniqi arasında imzalandı.

RTÜK Başkanı Şahin, protokolün imzalanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AMA Başkanı Krasniqi’nin özel çabalarıyla işbirliği protokolünü imzalamak üzere burada bulunduklarını söyledi.

Son dönemde kültürel anlamda birbirine yakın olan iki ülke arasında farklı alanlarda gelişmeler olduğuna işaret eden Şahin, "Bundan sonraki çalışmalarımızı hem protokol kapsamında hem de ikili ilişkiler kapsamında devam ettirerek sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Şahin, AMA Başkanı Krasniqi ve heyetini en kısa sürede Ankara’da ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

Krasniqi de RTÜK heyetini Tiran'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kesinlikle çok verimli olacağını umduğumuz bir işbirliği. En iyi deneyimlerin paylaşılmasından başlayarak uzman düzeyine kadar inen bir işbirliği. Elbette bundan sonra işbirliğinin ve tüm temasların daha derin ve daha sık olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

RTÜK'ün tecrübesine ihtiyaçları olduğuna işaret eden Krasniqi, imzaladıkları protokolün medya eğitimi, kamuoyu araştırmaları ve izleyici ölçümü gibi konuları kapsadığını aktardı.

AMA'dan yapılan açıklamaya göre protokol, iki kurum arasında uzun soluklu işbirliğinin yolunu açarken çalışmaların iyileştirilmesi, deneyim değişimi ve ilgili personelin eğitimini kapsıyor.

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