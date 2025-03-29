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RTÜK Başkanı Şahin: Kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler basın özgürlüğünden söz edemez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
RTÜK Başkanı Şahin: Kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler basın özgürlüğünden söz edemez

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakarlığını bir kez daha gördük. Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez. Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve milli medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur. Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız. Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum kuruluş, bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir."

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