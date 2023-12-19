Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Rize
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yürüyen Hatice Kara, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kara, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köpekten kaçtığı sırada düşmesi ve bacağından ısırılması sonucu yaralanan Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.