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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı

Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın yaralandı.

Muhittin Sandıkçı  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde yürüyen Hatice Kara, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kara, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köpekten kaçtığı sırada düşmesi ve bacağından ısırılması sonucu yaralanan Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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