Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Ankara
Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi ve dualar edildi.
Cami avlusunda, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğünce cemaate salep ve simit ikramında bulunuldu.
İstanbul
Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.
Akşam namazının ardından başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu, ilahiler söylendi.
Büyük Çamlıca Camisi'nde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden bu gecenin önemini anlatıp, dua etti.
Camilerde duaların edildiği etkinliklerde gecenin anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.
Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kayseri
Tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.
Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Kırşehir
Kırşehir'de de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Mustafa Tekin, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.
Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.
Tarihi Ahi Evranı Veli Camisi, Cacabey Medresesi başta olmak üzere diğer camileri de dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.
Programın ardından camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.
Niğde
Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı.
Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, ilahi söylendi, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Niğde Belediyesi, namazın ardından cemaate kandil simidi ikram etti.
Nevşehir
Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesinde Berat Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlilerince ilahi ve kasideler seslendirildi.
İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından program sona erdi.
Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.
Yozgat
Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.
Programda ilahiler seslendirildi, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
İl Müftüsü Nihat Kök, verdiği vaazda Berat Gecesi'nin önemine değindi.
Programın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.
Konya
Camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.
Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferi yaşandı.
Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.
Kentlerde camiler önünde insanlara ikramlarda bulunuldu.
Karaman
Karaman İl Müftülüğünce Yeşil Cami'de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Programın ardından Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'daki Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.
Daha sonra cemaate çikolata dağıtıldı.
Aksaray
Aksaray'da da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.
Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.
Sakarya
Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.
Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık da sohbet verdi.
Öte yandan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramı yapıldı.
Kocaeli
Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan camileri olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı camilerdeki programlar yatsı namazı öncesi dua edilmesiyle sona erdi.
Karabük
Karabük'te müminler camileri doldurdu.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.
Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Adana
Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.
Hatay
Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Verilen vaazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Edirne
Tarihi camiler başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.
Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.
Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında, kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini belirterek, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.
Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu ifade eden Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.
Namazın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.
Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Programın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.
Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.
Gaziantep
İl Müftülüğünce Şahinbey Millet Camii başta olmak üzere kentteki camilerde mevlit programı organize edildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.
Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Şanlıurfa
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere geldi.
Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.
Yatsı namazının ardından Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş İl Müftülüğünce başta Abdülhamid Han Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.
Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti.
Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Malatya
Malatya'da Kernek Karagözlülüer Camisi'nde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler gecenin önemiyle ilgili vaazı dinledi.
Kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Camiyi dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.
Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi.
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki camilere gitti.
Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Adıyaman
Adıyaman İl Müftülüğü'nce Meydan Camisi'nde program düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Kilis
Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Diyarbakır
İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar namaz kılıp dua etti.
Siirt
İl Müftülüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, “berat” konulu vaaz verildi.
Mevlit okunan programda ilahiler seslendirildi.
Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Elazığ
Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
İl Müftüsü Yusuf Bingöl, berat konulu vaaz verdi.
Batman
Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İl Müftüsü Ahmet Durmuş, günün anlam ve önemini anlatan vaaz verdi.
Mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona eren programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Bingöl
Bingöl'de Medine Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Kılınan namazın ardından mevlit okundu, ilahiler söylendi.
Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.
Mardin
Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin vaaz verdi.
Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Şırnak
Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programda cami imam hatibi Abdulaziz Osal, Berat gecesinin önemine ilişkin vaaz verdi.
Mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona eren programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Trabzon
Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili dolayısıyla Hanife Hatun Camisi'nde program idrak edildi.
Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi.
Vali Tahir Şahin'in de katıldığı programın sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Rize
Rize'de merkezde Şeyh Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Yoğunluk dolayısıyla cemaatin bir kısmı cami avlusunda ibadet ederken, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Artvin
Artvin'de, Berat Kandili dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi.
Vatandaşlar akşam ezanıyla camide yoğunluk oluşturdu.
Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu sohbet verdi.
Yatsı namazının ardından cemaate kandil simidi ikram edildi.
Gümüşhane
Gümüşhane'de Kemaliye Camisi başta olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.
Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Giresun
Giresun'daki Merkez Hacı Miktad Cami'nde program organize edilerek, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Belediye ekipleri de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulundu.
Bayburt
Bayburt'ta Ulu Cami'de program gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Bayram Danacı'nın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Ordu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ulu Camisi'nde program düzenlendi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ulu Camisi'nde program düzenlendi.

Programda sohbet edilerek, ilahiler söylendi, dualar edildi.