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Ramazan ayında "kalbi ve manevi ibadete geçmeyi önceleyin" tavsiyesi

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Erol, ramazan ayında insanların daha sakin, kalp kırmayan, hakka ve hukuka riayet ederek kalbi ve manevi ibadet yapabileceklerini söyledi.

Duyğu Avunduk  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Ramazan ayında "kalbi ve manevi ibadete geçmeyi önceleyin" tavsiyesi Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Erol, AA muhabirine, ramazan ayının ilk insanla beraber başlayan bir ibadet olduğunu, bunun da Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğini aktardı.

Ramazan ayının önemine dikkati çeken Erol, insanların kendisini sosyolojik ve psikolojik olarak hazırlama ve güçlendirme eğitimini oruç ibadetiyle sağlayabildiklerini dile getirdi.

Erol, ramazanın hem sosyal hem de sağlık faydalarıyla insanın dayanıklılığını artırdığına işaret ederek, Allah ile manevi ilişkisini ayarlayan ve sorgulatan bir ibadet olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin ağzından yiyecek ve içecek girmediği gibi karşısındakine de kırıcı bir söz söylememesi gerektiğinin altını çizen Erol, "Daha sakin, kalp kırmayan, hakka, hukuka riayet eden bir insan olmalıyım' diyen, kalbi ve manevi ibadete geçmeyi öncelemeliyiz." diye konuştu.

Erol, insanların dilini, elini, nefsini, gözünü insanlarla olan ilişkilerini ramazanın ahlaki iklimine uygunlaştırarak bu ayı idrak etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Allah'ın kainatı yarattığından bu yana Kadir Gecesi'nin var olduğunu ifade eden Erol, "Peygamber Efendimiz orucun farz kılınmasının ardından önce ilk on günde, sonra ikinci on günde ve ömrünün sonlarına doğru ise ramazanın son 10 gününde itikafa girmiş ve Kadir Gecesi'ni 'Son 10 günde arayın.' diye buyurmuştur." dedi.

Erol, her Müslüman'ın itikaf tecrübesini yaşaması gerektiğini belirterek, "Kadınlar kendi evlerinde, erkekler ise mescitlerde son 10 günü idrak etmeliler. Bu şekilde Allah'ı ve maneviyatı gündemlerinin ilk sırasına koymaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Öz eleştiri yaparak ruhumuzu da doyurmamız gerekiyor"

İnsanların psikolojik olarak ramazana hazırlanması gerektiğini vurgulayan Erol, "Midesini ve zahiri organlarının ihtiyaçlarını karşıladığı gibi varlık alemindeki yolculuğunu, serüvenini, 'Nerden geldim, nereye gidiyorum? Ne olacağım, ne olmalıydım?' gibi sorularla öz eleştiri yaparak ruhunu da doyurması gerekiyor." diye konuştu.

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