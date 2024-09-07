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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat 2023'teki depremlerinin artçısı olarak kabul edilebileceğini belirtti.

Hüseyin Bağış  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir

İzmir

Prof. Dr. Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 09.31'de meydana gelen depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 Pazarcık depremindeki ilk kırılmanın yaşandığı Narlı'nın güneyine karşılık geldiğini, buranın aynı zamanda Ölüdeniz fayına ait Sakçagöz Fayı'nın kuzey ucunda bulunduğuna dikkat çekti.

Ölüdeniz Fayı'nın Türkiye sınırları içindeki kollarının güneye doğru Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı şeklinde devam ettiğini belirten Sözbilir, "Daha güneyde Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerden geçerek 1000 kilometre uzunluğa kadar ulaşıyor." dedi.

Hendek çalışması sonrası tahminler

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Araştırılması Projesi kapsamında ağustos ayında Narlı fayı ve bu bölümdeki yüzey kırığı üzerinde hendek çalışması gerçekleştiklerini hatırlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Gözlemlerimiz 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı fayının güney bölümünün kırılmasını henüz tamamlamadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde 5 büyüklüğüne karşılık gelen bir kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk. Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir.

Benzer durum 6 Şubat 2023 tarihinde Ekinözü merkezli ikinci depremin Göksun civarındaki ucunda gerçekleşiyor. Burada da büyük depremden beri yüzlerce deprem gerçekleşmiş durumda. Bu noktanın hemen güneyindeki Savrun Fayı üzerinde belirli bir stresin birikmiş olması gerekiyor. Yine depremde oluşan yüzey kırığının en kuzey ucundaki Pütürge civarından Bingöl'e doğru da stres birikimi söz konusu."

Prof. Dr. Sözbilir, daha sağlıklı veri elde etmek için önümüzdeki hafta Hacıpaşa ve Yesemek faylarını yerinde inceleyeceklerini de bildirdi.

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