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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Gaziantep'te bazı yerlerde su kesintisi uygulandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı GASKİ, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması nedeniyle bazı yerlerde su kesintisi uygulandığını bildirdi.

Okan Coşkun  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Gaziantep'te bazı yerlerde su kesintisi uygulandı

Gaziantep

GASKİ'den yapılan açıklamada, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması dolayısıyla tesisin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Zorunlu su kesintisi yapıldığı ve bulanıklık sorununun çözülmesiyle bölgeden içme suyu teminine devam edileceği aktarılan açıklamada, kesinti uygulanan yerler şöyle sıralandı:

"Şahinbey ilçesi Güneykent, Yeditepe, Abdulhamithan, Ertuğrulgazi, Bülbülzade, Yeşilkent, Osmanlı, Kurtuluş, Güneş, Mimar Sinan, 75. Yıl, İstiklal, Yamaçtepe, 15 Temmuz mahalleleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli, Batıkent, Atatürk, Güvenevler, Osmangazi, Erikçe mesire alanı, Büyükpınar, Sancaktepe, Beylerbeyi, Göktürk, Fıstıklık, Alpaslan, Karacaahmet, Burak, Belkıs, Gaziler, Beykent, Çamlıtepe, Yavuzeli yolu cezaevi, 5. Zırhlı Tugay, Aktoprak, Sefaşehir, Sam, Ağaçlıboyno, Yeşilce, Yığınlı, Ülkerli, Karpuzkaya mahalleleri."

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