Kültür

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni bu yıl 616 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, bu yıl 616 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Beyza Nur Eryılmaz  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni bu yıl 616 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin bu yılki ziyaretçi sayısının geçen yılın rakamını geride bıraktığını bildirdi.

Çeber, şunları kaydetti:

"2024 yılında ziyaretçi rekoru kırarak 466 bin ziyaretçi ağırlayan Zeugma Müze'miz bu sene bu rekoru da geride bırakarak açıldığı 2011 yılından bu yana tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2025 yılında 616 bin ziyaretçi sayısı ile yılı tamamladı. Aynı zamanda günlük ziyaretçi rekoru ise 17 Mayıs 2025 tarihinde 8 bin 167 ziyaretçi ile yine bu yıl kırılmış oldu. Bu şehrin kültürü adından daha çok söz ettirecek."

