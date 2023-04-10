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Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "115 bin emniyet mensubumuzun ortak olduğu Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nda (POLSAN) polislerimiz ve bekçilerimizin yıllık temettüleri an itibarıyla hesaplarına yansıtıldı." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı

Ankara

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, POLSAN'ın büyümeye devam ederken polis ve bekçilerin geleceğini de güvence altına aldığını belirtti.

Soylu, 115 bin emniyet mensubunun ortak olduğu POLSAN'da, polis ve bekçilerin yıllık temettülerinin hesaplara yansıtıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ortaklara yansıtılan yıllık temettü de geçen yıla göre ortalama 3,5 kat arttı. Örneğin, 2022 yılında 9 bin 100 lira temettüsü olan 25 yıllık bir ortağın 2023 yılındaki temettüsü 34 bin 300 lira oldu. POLSAN'ın 2022 yılında toplam karı yüzde 377 artışla, 2 milyar 451 milyon lira olarak gerçekleşti. POLSAN'a bu yıl ortak olan bir emniyet mensubumuz, 25 yıl sonra emekli olduğunda bugünkü reel değerlerle 1,5 ila 2 milyon lira emekli ikramiyesi alabilecek. Değerli polis ve bekçi kardeşlerim, güçlü gelecek vadeden POLSAN'a üye olun, bu gelecekten mahrum kalmayın."

Bakan Soylu, paylaşımında POLSAN tarafından Polis Haftası için hazırlanan videoya da yer verdi.

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