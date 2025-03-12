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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Araklı Derneği’nin düzenlediği iftar programında konuşuyor.
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Polonya Başbakanı Tusk: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Polonya Başbakanı Tusk, "Türkiye'nin bu (Rusya-Ukrayna) barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." dedi.

Gökhan Çeliker  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Polonya Başbakanı Tusk: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." dedi.

Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren "barış" istediğini dile getiren Tusk, Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ilk aşamasının ülkesi tarafından "olumlu" karşılandığını belirtti.

Tusk, şu an Rusya'nın tutumunun merak edildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında ortak olduğunu belirten Tusk, iki ülke arasındaki ilişkileri "2 çok güçlü partnerin işbirliği" olarak nitelendirdi

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