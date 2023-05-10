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Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına 28 akademisyen alınacak

Fırat Taşdemir  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına 28 akademisyen alınacak

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına 28 akademisyenin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen ve açıktan atamayla bir doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi ve 26 öğretim görevlisi alınacak.

İlanla ilgili tüm bilgilere "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.


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