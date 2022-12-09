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PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 09.12.2022
PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 2014-2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 119'a yükseldiği kaydedildi.

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