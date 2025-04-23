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Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildi.

Arife Yıldız Ünal  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı

Ankara

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olacak. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu.

Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

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