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Pendik'te D-100 kara yolundaki "tehlikeli yürüyüş" kameralarca kaydedildi

Pendik'te, D-100 kara yolunun kenarında yürüyerek hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan kişi görüntülere yansıdı.

Zafer Arslan  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Pendik'te D-100 kara yolundaki "tehlikeli yürüyüş" kameralarca kaydedildi

Istanbul

Sabah saatlerinde bazı bölümleri ilçeden geçen D-100 kara yolunda bir kişinin yürüdüğü görüldü.

Şeritleri ayıran bariyerlerin yanında görüntülenen kişi zaman zaman ters istikamete geçip, yürüyüşüne devam etti.

Bazı vatandaşlar, sosyal medyada, Pendik'ten Maltepe'ye kadar D-100 kara yolunda yürüyen ve kimliği henüz bilinmeyen kişiyi her gün burada gördüklerini belirtti.

Hem trafiği hem de kendini tehlikeye atan kişinin yürüyüşü AA kameralarınca da kaydedildi.

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