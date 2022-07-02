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Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Barış Gündoğan   | 02.07.2022
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Ankara

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik korucularımız Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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