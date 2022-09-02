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Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 02.09.2022
Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız." ifadesine yer verildi.

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