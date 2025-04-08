Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara tespit etti.
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2025
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler:
- 7 adet AK-47… pic.twitter.com/qygq6H9mh3
Kullanılamaz hale getirilen mağarada, 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 şarjör, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, M16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 600 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 400 adet 14.5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 2 Konkurs mühimmatı, 2 termal silah dürbünü, 2 gece görüş dürbünü, keskin nişancı dürbünü, 2 lazer işaretleyici, 4 telefon, Dragunov namlusu, Zagros keskin nişancı namlusu, Konkurs tetik tertibatı, 26 silah üstü monte hamili ve rüzgar ölçme cihazı ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.