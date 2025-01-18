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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiği belirtildi.

Mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği, bunların kullanılamaz hale getirildiği bilgisi verildi.

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