Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.