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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sertaç Bulur   | 20.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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