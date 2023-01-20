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Panek Ziraat Aletleri hakkındaki rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 20.01.2023
Panek Ziraat Aletleri hakkındaki rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre söz konusu şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulu kararıyla kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Uzlaşma metninde, ihlalin varlığı ve öngörülen azami idari para cezası oranı teşebbüsçe açıkça kabul edildi.

Bu kapsamda, uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulanması ve 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere 27 milyon 304 bin 867,30 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.


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