Dolar
19.03
Euro
20.51
Altın
1,947.25
ETH/USDT
1,819.10
BTC/USDT
28,081.00
BIST 100
4,906.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
logo
Gündem

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan uçaklar Adana'ya ulaştı.

Betül Aklan  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

Adana

Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor kentinden havalanan ve toplam 4 bin 8 çadır taşıyan 3 uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

Bu arada aynı operasyon kapsamında İslamabad şehrinden kalkan ve 1277 adet çadır taşıyan uçağın, dün akşam saatlerinde havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 26 uçakla 33 bin 389 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan jandarma personeli törenle uğurlandı
Bakan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 81 ilde hatıra ormanı kuracaklarını söyledi
Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı

Benzer haberler

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

Suudi Arabistan: Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteğimiz sürecek

Bakan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 81 ilde hatıra ormanı kuracaklarını söyledi

Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı

Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı
Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi hakkında iddianame hazırlandı

Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi hakkında iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet