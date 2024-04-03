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Oyların yeniden sayıldığı Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Bayburt'ta MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

Beşir Kelleci  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Oyların yeniden sayıldığı Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Bayburt

MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda, AK Parti'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mete Memiş seçilmişti.

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