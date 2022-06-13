Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.
Osmaniye
Zabıta ekiplerince ilçedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler yağış ve oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.