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Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

Menderes Özat   | 13.06.2022
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Zabıta ekiplerince ilçedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler yağış ve oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.

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