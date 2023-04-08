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Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Osmaniye'de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çerçevesinin belirlenmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Osmaniye İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çerçevesinin Osmaniye olarak belirlenmesine karar verildi.

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