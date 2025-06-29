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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında orman yangını çıktı. -VTR -
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Ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes, Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Mersin'in Silifke ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekip  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Ankara

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'da makilik alanda ve Mersin'de ağaçlık alanda yangın çıktı 

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda ve Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına yangın çıktı.

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mersin

Silifke ilçesi İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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