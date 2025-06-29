Ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Menderes, Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Mersin'in Silifke ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ankara
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın'da makilik alanda ve Mersin'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda ve Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına yangın çıktı.
📍 Silifke, Mersin— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 29, 2025
📍 Didim, Aydın
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyorhttps://t.co/lzx8ADBdYH pic.twitter.com/s6j3ZY2Wq5
Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Mersin
Silifke ilçesi İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.