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Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarına 47 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.

Merve Özlem Çakır   | 07.10.2021
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarına 47 sözleşmeli personel alınacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM), taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, 47 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.

Adaylar, 11 Ekim-20 Ekim'de "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.

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