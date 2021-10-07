Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlarına 47 sözleşmeli personel alınacak
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM), taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, 47 sözleşmeli personel alınacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu personel mühendis, laborant, biyolog, büro personeli, tekniker ve şoförlerden oluşuyor.
Adaylar, 11 Ekim-20 Ekim'de "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.