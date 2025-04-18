Organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da S.B’nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan, aralarında S.B, H.Y. ve A.B'nin de bulunduğu 158 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız 32 tabanca, 8 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı https://t.co/IsHURDoudS pic.twitter.com/AWSSCwpmGq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 18, 2025