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Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan ve arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki Cumali Timi için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun'da "DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
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Organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Organize suç örgütlerine yönelik 6 operasyonda 158 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da S.B’nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan, aralarında S.B, H.Y. ve A.B'nin de bulunduğu 158 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız 32 tabanca, 8 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini kaydetti.

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