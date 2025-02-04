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Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da H.Ç'nin, Manisa'da M.S'nin elebaşılığını yaptığı 2 organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlar kapsamında yaklaşık 5 milyar lira değerindeki 590 arsa, 80 konut, 150 banka hesabı, 5 otomobil ve 1 motosiklete el konulduğunu ifade etti.

Şüphelilerin 19'unun tutuklandığını, 41'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Manisa merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek, senet, bilgisayar ve dokümanın ele geçirildiğini aktardı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere yer veren Yerlikaya, "Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
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