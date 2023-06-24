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Ordu'da havlayan köpekten korkarak kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde havlayan köpekten korkarak kaçan 2 çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Hayati Akçay  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Ordu'da havlayan köpekten korkarak kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı

Ordu

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde 11 yaşındaki E.O. ile 13 yaşındaki E.O. yolun karşısına geçtikleri sırada, bir sitenin bahçesinde havlayan köpekten korkarak koşmaya başladı.

F.T'nin kullandığı 52 AAP 584 plakalı otomobil, aniden yola çıkan çocuklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuklar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacağı kırılan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, hafif yaralanan diğeri ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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