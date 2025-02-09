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Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 12 bin 928 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-6 Şubat tarihlerinde okul servis araçlarına yönelik 111 bin 476 denetim yapıldığını, 12 bin 928 sürücüye işlem uygulandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 12 bin 928 sürücüye işlem yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, öğrencilerin okul servislerinde güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin artırıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "1 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerimizce okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 denetim yapıldı. 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam 1674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı." bilgisini paylaştı.

Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildiren Yerlikaya, "Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz." uyarısında bulundu.

1 haftalık trafik denetimleri

Bakan Yerlikaya, 30 Ocak-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin de bilgi verdi.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, bu dönemde 3 milyon 145 bin 753 aracın denetlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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