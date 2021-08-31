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Öğretmenlere 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Selma Kasap   | 31.08.2021
Öğretmenlere 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

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