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Öğretmen nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Uşak'ta boğazına çikolatalı ekmek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Müdahale anı, Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Çalık  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Öğretmen nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Uşak

Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kağan Alparslan'ın nefes borusuna yediği çikolatalı ekmek kaçtı. O esnada koridorda bulunan sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan, kendisine doğru yürüyen ve eliyle yardım işareti yapan öğrencisinin nefes almakta zorluk çektiğini fark etti.

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Hızlıca hareket eden öğretmen, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

Alparslan, soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkarılmasıyla daha rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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