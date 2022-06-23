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OGM'den yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmemesi uyarısı

Orman Genel Müdürlüğünce, orman yangınları ile mücadelede, yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşların yangın alanlarına girmemesi uyarısı yapıldı.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 23.06.2022
OGM'den yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmemesi uyarısı

Ankara

OGM'nin Twitter hesabından, orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Orman yangınlarıyla mücadelede, vatandaşların yardım etme duyarlılığının anlayışla karşılandığını belirtilen açıklamada, yangın gönüllüsü eğitimi almayanların yangın alanlarına girmesi ve müdahalesinin hayati riskler barındırdığı vurgulandı.

Bu tip davranışların, mücadelenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine ve vatandaşların can güvenliğini riske attığına işaret edilen açıklamada, "Yangın gönüllüsü eğitimi almamış vatandaşlarımızın yangın bölgelerine girmemesi, yasal bir zemini bulunmayan gönüllü hareketleri ile yangına müdahalede bulunmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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