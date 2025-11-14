İçişleri Bakanlığından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen kuvvetli yağış sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Ankara/Erzurum
Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer vererek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulundu.
Bugün akşam saatlerinden sonra Malatya'da, gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinde Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Yarın Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli sağanak, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı ifade edildi.
Yağışın, 1700-1800 metre rakım üzeri yükseklikte kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Erzurum'da kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı
Erzurum ve çevresinde yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesinde akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın Erzurum genelinde etkili olacağı bekleniyor.
Cumartesi sabah saatlerinden itibaren özellikle Erzurum’un güney kesimlerinde (Aşkale, Hınıs, Tekman, Palandöken, Çat, Karayazı, Karaçoban ilçeleri) kuvvetli sağanak, 1600 metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Açıklamada, ayrıca, olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşların, iletişim kanallarını kesintisiz açık tutması, araç ve iş makinelerini hazırda bulundurup ekiplerin teyakkuzda olması istendi.