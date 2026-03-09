Dolar
Gündem

Niğde'de bir apartmandaki doğal gaz patlamasında 12 kişi yaralandı

Niğde’de bir apartmanda doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Ahmet Demircan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Niğde'de bir apartmandaki doğal gaz patlamasında 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Kayseri

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

 

Büyük çapta hasar oluşan apartmanda, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Binada doğal gaz patlaması ihbarı üzerine ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Gerek itfaiye, gerek AFAD ekiplerimiz, gerek 112 ekiplerimiz binanın önce elektrik ve doğal gaz hatlarını tamamen kesti. Onun akabinde binamız boşaltıldı. Şu anda son kontrollerimiz yapılıyor. Sağlık Müdürlüğümüzden gelen bilgi 12 yaralımız var ama Allah'a çok şükür ki hiçbirinin ağır bir durumu yok. Şu anda müşahede altındalar. Biz de birazdan hastaneye gideceğiz. Çok geçmiş olsun. Gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma da yapılacaktır." 

