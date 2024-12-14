Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,891.90
BTC/USDT
101,517.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne Türk Bayrağı çekildi.
logo
Gündem

Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüsün iş makinesine çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Behçet Alkan  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı

Nevsehir

M.G'nin kullandığı, Endonezyalı turistleri taşıyan 41 AGM 651 plakalı otobüs, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kavşağı yakınlarında, refüjde çalışma yapan H.K. idaresindeki iş makinesine çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan H.K. ve M.G. ile 4 turist, kentteki hastanelere kaldırıldı.

H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

14.12.2024

İşçiler son anda kurtuldu

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Refüje giren otobüsü fark eden 2 işçinin yola atlayıp kurtulması görüntüde yer aldı.

Kazayı yara almadan atlatan işçilerden Kenan Erbaşı, gazetecilere, kendilerinin kurtulduğunu ancak kepçe operatörünün ağır yaralandığını belirterek, "Bordür taşı yüklerken otobüs refüje girdi. Otobüsün üzerimize geldiğini görünce can havliyle kaçtık ancak otobüs kepçeye çarptı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Stratcom Summit 24'te yapay zekanın siber güvenlikte kullanımı ele alındı
"Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor
Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Stratcom Summit'24'de kriz anlarında yapay zekanın desteği ele alındı

Benzer haberler

Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı

Kapadokya yılbaşı tatili tercihinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çözüm oldu

Diyarbakır'da seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu öldü

Diyarbakır'da seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu öldü

Ankara'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da köprülü kavşaktan düşen otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı

Bitlis'te 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet