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Nasdaq'ta halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka arz sürecini görüştüklerini açıkladı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 26.08.2021
Nasdaq'ta halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ziyareti Hanzade Doğan, Türkiye İş Kadınları Derneği, Avrupa Gazeteciler Cemiyeti ve True Dergisinin düzenlediği “2006 Türkiye Başarı Ödülleri” töreninde, Yılın İş Kadını ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. (Fotoğraf: Sinan Gül/27.01.2007)

İstanbul

Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Hanzade Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halka açılma sürecini temsil eden bir plaket takdim ettiklerini söyledi.

Halka arz sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği samimi destekten dolayı kendisine teşekkür ettiğini aktaran Doğan, "Cumhurbaşkanımızın ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ön saflarda yer almasına atfettiği önem ve iş dünyamıza bu istikametteki telkinleri bizlere yol gösteriyor, cesaret veriyor." dedi.

Doğan, Hepsiburada olarak, Türk Bayrağını dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta dalgalandırmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Teknoloji devlerinin buluştuğu borsa

ABD'de 1971 yılında kurulan Nasdaq borsasında başta teknoloji olmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinin hisse senetleri işlem görüyor.

Genel merkezi New York’ta bulunan ve özel bir borsa olan Nasdaq'ta işlem gören dünya devi şirketler arasında Apple, Facebook, Google ve Tesla da bulunuyor.

Nasdaq borsası, işlem gören şirketlerin piyasa değeri açısından New York borsasının ardından dünyanın en büyük ikinci borsası olarak dikkati çekiyor.

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