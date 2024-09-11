Dolar
34.03
Euro
37.60
Altın
2,527.23
ETH/USDT
2,334.60
BTC/USDT
56,586.00
BIST 100
9,584.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Gündem

Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Aziz Aslan, Ahmet Kaplan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

Diyarbakır

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.

Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Olayın geçmişi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden Nevzat B. (48) de jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı
İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının tarifelerini ilgili belediye başkanlıkları belirleyecek
İzmir'de sağanak etkili oldu
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheli tutuklandı

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında "gizlilik" uyarısı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor

Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheliye tutuklama talebi

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheliye tutuklama talebi
Bazı asansör bakım ve onarım şirketlerine rekabet soruşturması açıldı

Bazı asansör bakım ve onarım şirketlerine rekabet soruşturması açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet