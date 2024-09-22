Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,622.30
ETH/USDT
2,562.90
BTC/USDT
62,572.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İbrahim Yaldız, Şener Toktaş  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki Zümrüt Atış hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Abulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi.

Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
İstanbul'da düzenlenen "6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi" sonuç bildirgesi açıklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada

Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 22 tarım işçisi yaralandı

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Osmaniye'de otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı

Osmaniye'de otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı
Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet