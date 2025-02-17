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Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savundu

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının başındaki milyarder Musk, ülkesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaştı.

Salih Okuroğlu  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savundu

Ankara

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ülkesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaşarak, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaştı.

Tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu görülüyor.

Ayrıca tabloda 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin yazıldığı, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğu bilgisi dikkati çekiyor.

Elon Musk, paylaşımında, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklamasında Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini belirterek, kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıkların" bulunduğunu öne sürdü.

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