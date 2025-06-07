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Dünya

Musk, Trump'la yaşadıkları gerilimin ardından yeni parti kurma fikrini ortaya attı

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkan Donald Trump ile aralarında geçen karşılıklı suçlamaların ardından, "Amerikan Partisi" (The American Party) isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Musk, Trump'la yaşadıkları gerilimin ardından yeni parti kurma fikrini ortaya attı

Ankara

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yeni bir siyasi parti kurma fikrine ilişkin paylaşım yaptı.

X üzerinden konuya ilişkin anket düzenleyen Musk, ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığını sordu.

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Musk, "ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" ifadesini kullandı.

Ankete katılanların yüzde 80,4'ü Musk'ın sorusuna "evet" diye cevap verirken, yüzde 19,6'sı "hayır" şeklinde oy kullandı.

Anketin sonucuna atıfta bulunan Musk, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilen "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Musk'ın eleştirilerinin odağı olmuş ve ardından Trump ile Musk arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izlemişti.

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