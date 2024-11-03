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Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Durmuş Genç  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla

Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, iki hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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