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Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 95'i kapatıldı

Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 95'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

Sabri Kesen  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 95'i kapatıldı

Muğla

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 503 otel ve tesisin yerinde incelenerek, 95'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığı, 392'sinin de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplam 36 tesis ve 70 yapının denetiminin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

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