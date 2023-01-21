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MTTB ve Genç Memur-Sen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Genç Memur-Sen, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Yusuf Soykan Bal   | 21.01.2023
MTTB ve Genç Memur-Sen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti Fotoğraf: Fatih Kurt - AA

Ankara

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan MTTB üyeleri adına konuşan Ankara İl Başkanı Ahmet Kılıç, Müslümanların en önemli görevlerinden birinin, Kur'an-ı Kerim'i her türlü müdahaleden, saygısızca söylem, davranış ve muameleden korumak olduğunu söyledi.

İsveç'in Türkiye ile İslam'a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren birçok söylem ve eylemde bulunduğunu belirten Kılıç, Kur'an-ı Kerim'in Türk Büyükelçiliği önünde yakılarak gerçekleştirilmek istenen eyleme İsveç devleti ve kolluk kuvvetlerinin izin vermesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en sert şekilde kınadıklarını aktaran Kılıç, "İsveçli yetkilileri, bu ahlaksız, saygısız ve alçak muameleyi bir an önce durdurmaya davet ediyoruz. Dinimiz İslam'a ve istisnasız bütün kutsal değerlerimize yapılacak her saldırıya da en sert şekilde karşı duracağımızı bildiriyoruz." dedi.

Eyleme, Genç Birlik Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kılıç ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Daha sonra Genç Memur-Sen üyeleri üzerinde "Kur'an kutsalımızdır. Dokunulamaz." yazılı pankartlarla İsveç Büyükelçiliği önüne geldi.

Basın açıklaması öncesi Büyük Ankara Camii İmam Hatibi Abdullah Yurdakul Kuran’ı Kerim okudu.

Burada grup adına konuşan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı ise Kur'an-ı Kerim'e yapılan herhangi bir saygısızlığa sessiz kalmayacaklarını söyledi. 

Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, bunun nefret suçu olduğunu dile getiren Balcı şunları kaydetti:

"Geldiğimiz aşamada İsveç’in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran'ı Kerim'e karşı yapılan bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyoruz. Biz Müslüman gençler olarak bu tanıklığın gereğini yerine getirmek suretiyle nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz."

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