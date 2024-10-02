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MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi cumartesi günü Somali'ye gidecek

Murat Temizer  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi cumartesi günü Somali'ye gidecek

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin cumartesi günü Somali'ye yolcu edileceğini bildirdi.

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