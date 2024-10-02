MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi cumartesi günü Somali'ye gidecek
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin cumartesi günü Somali'ye yolcu edileceğini bildirdi.
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