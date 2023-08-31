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MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusunun yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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