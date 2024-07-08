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MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların helikopterden zorlu araziye inişine ilişkin görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği anların görüntülerini paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların helikopterden zorlu araziye inişine ilişkin görüntü paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kilit kapanıyor" ifadesi kullanılarak, Irak'ın kuzeyinde hava hücum harekatında tahliye halatıyla (Fast Rope) komandoların zorlu araziye helikopterden indikleri anlara ilişkin görüntünün bulunduğu video yer aldı.

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