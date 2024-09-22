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MSB, 71. Dönem Sözleşmeli Er adaylarına "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" verildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 71'inci Dönem Sözleşmeli Er adaylarına "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" verildiğini belirtti.

Alper Şaşmaz  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
MSB, 71. Dönem Sözleşmeli Er adaylarına "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" verildiğini bildirdi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 71'inci Dönem Sözleşmeli Er adaylarına "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" verildiği kaydedildi.

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