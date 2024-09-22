MSB, 71. Dönem Sözleşmeli Er adaylarına "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" verildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 71'inci Dönem Sözleşmeli Er adaylarına "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" verildiğini belirtti.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 71'inci Dönem Sözleşmeli Er adaylarına "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" verildiği kaydedildi.
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Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca; 71’inci Dönem Sözleşmeli Er adaylarına “Muharebe Sürücülüğü Eğitimi” verildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/C07Rx6JMxY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2024