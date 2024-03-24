Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,343.30
BTC/USDT
64,937.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.

Selma Kasap  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yolar açıldı
MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı
Ankara için yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı

Benzer haberler

MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı

MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet